«Коламбус» проиграл «Виннипегу», Панарин набрал два очка - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей01 февраля 2019 06:32Автор: Липкин Антон

«Коламбус» проиграл «Виннипегу», Панарин набрал два очка

Российский форвард забросил 20-й шайбу в сезоне.

«Виннипег» победил дома «Коламбус» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ, продлив серию поражений соперника до четырех матчей.

В составе «голубых жакетов» два очка на счету форварда Артемия Панарина, который был признан второй звездой матча.

В первом периоде 27-летний российский нападающий сначала сравнял счет, после чего помог Джошу Андерсону вывести команду вперед. Теперь у Панарина 57 (20+37) очков в 48 играх.

Голкипер Сергей Бобровский отразил 22 броска из 26 и потерпел третье поражение подряд.

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провел на льду 11 минут 19 секунд. За это время он нанес два броска по воротам, сделал два силовых приема и завершил матч с показателем полезности «+2».

«Виннипег» набрал 68 очков и продолжает занимать первое место в Центральном дивизионе, отставая на три очка от лидера Западной конференции «Калгари». «Коламбус» с 59 очками идет на втором месте в зоне wild card на Востоке.

В своих следующих матчах 2 февраля «Виннипег» примет «Анахайм», а «Коламбус» – «Сент-Луис».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Виннипег» – «Коламбус» – 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)
Голы: Шайфли, 5. Эплетон, 34. Рословик, 49. Коннор, 59 – Панарин, 9. Андерсон (Панарин), 14. Бьоркстранд, 35.

#нхл#хк виннипег джетс#хк коламбус блю джекетс#панарин артемий#андерсон джош#бобровский сергей#куликов дмитрий
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта