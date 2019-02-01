«Филадельфия» обыграла «Бостон», продлив победную серию до шести матчей

Хоккей 01 февраля 2019 06:46 Автор: Липкин Антон

«Летчики» не проигрывают с 12 января.

«Филадельфия» нанесла поражение «Бостону» (3:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан защитник Трэвис Сэнхайм, забросивший победную шайбу на исходе третьей минуты овертайма. В основное время игры на счету 22-летнего канадца голевая передача.

В составе «медведей» дубль сделал чех Давид Пастрняк, у которого теперь 30 голов в сезоне.

Защитник «летчиков» Иван Проворов провел на льду 30 минут 20 секунд, что стало лучшим показателем среди всех игроков матча. Его партнер – нападающий Михаил Воробьев – сыграл 9 минут 19 секунд.

«Филадельфия» одержала шестую победу подряд и сократила отставание от зоны плей-офф на Востоке до девяти очков. «Бостон» идет на третьем месте в Атлантическом дивизионе, отставая на одно очко от «Торонто».

В своих следующих матчах 2 февраля «Филадельфия» примет «Эдмонтон», а 3 февраля «Бостон» сыграет в гостях с «Вашингтоном».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» – «Филадельфия» – 2:3 OT (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Пастрняк, 4, 26 – Жиру, 20. Линдблум, 51. Сэнхайм, 63.