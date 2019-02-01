Хет-трик Зибанежада принес «Рейнджерс» победу над «Нью-Джерси»

Хоккей 01 февраля 2019 07:00 Автор: Липкин Антон

Яковлев забросил вторую шайбу в сезоне.

«Рейнджерс» выиграл у «Нью-Джерси» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан швед Мика Зибанежад, который принял участие во всех четырех голах «Рейнджерс». На его счету хет-трик и результативная передача. Трижды шведу ассистировал норвежец Матс Зукарелло.

В составе «Нью-Джерси» вторую шайбу в сезоне забросил защитник Егор Яковлев, сыгравший впервые с 10 декабря. Теперь на его счету 5 (2+3) очков в 12 матчах сезона.

«Рейнджерс» набрали 51 очко и сократили отставание от зоны плей-офф до восьми очков. У «Нью-Джерси» на шесть очков меньше.

В своих следующих матчах 2 февраля «Рейнджерс» примут «Тампу-Бэй», а «Нью-Джерси» сыграет в гостях с «Монреалем».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» – «Рейнджерс» – 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)

Голы: Хишир, 6. Юханссон, 17. Яковлев, 46 – Зибанежад, 20, 37. 56. Крайдер, 45.