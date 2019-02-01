Дмитрий Чернышенко: Сейчас худший клуб рейтинга КХЛ – «Адмирал» - Советский спорт
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Хоккей01 февраля 2019 10:33Источник: «БИЗНЕС Online»Автор: Липкин Антон

Дмитрий Чернышенко: Сейчас худший клуб рейтинга КХЛ – «Адмирал»

Клуб из Владивостока может покинуть КХЛ.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко высказался о том, какая клуб может покинуть лигу по итогам нынешнего сезона.

«Есть управляющие органы, которые передо мной ставят задачи, – сказал Чернышенко в интервью «БИЗНЕС Online». – Я приверженец того, чтобы исполнялось то, что указано в стратегии, поэтому после окончания сезона буду настаивать на том, чтобы худший клуб по данным нашего рейтинга был исключен из КХЛ.

Сейчас худший клуб – «Адмирал». Скоро мы подведем итоги. Всего в числе потенциально худших три клуба: «Северсталь», «Амур» и «Адмирал».

Напомним, в 2017 году, согласно рейтингу КХЛ, из лиги был исключен новокузнецкий «Металлург», а в 2018 году – «Лада» и «Югра».

В нынешнем сезоне «Адмирал» занимает последнее место в Восточной конференции.

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