Андрей Сидоренко: Для выхода в плей-офф «Динамо» не хватило реализации большинства

Хоккей 01 февраля 2019 10:41 Источник: ХК «Динамо» (Минск) Автор: Липкин Антон

Команда из Минска потеряла теоретические шансы на выход в плей-офф.

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:3 Б) высказался о том, что команда потеряла шансы на выход в плей-офф.

– Надо продолжать играть, – приводит слова Сидоренко официальный сайт клуба. – Мы выступаем для зрителей. Профессионалы должны играть до конца.

– Чего не хватило для попадания в плей-офф?

– Команда при мне стала другой, функционально до этого были не готовы. Изменили тактику... Много проигрывали в одну шайбу. Не хватило, в частности, реализации большинства.

– Может, сейчас стоит задуматься о сборной?

– Мы и так стараемся давать шанс белорусам, ограничиваем время легионеров. Продолжим и дальше доверять своим.

Напомним, «Динамо» потерпело седьмое поражение в последних восьми матчах и занимает предпоследнее место в Западной конференции.