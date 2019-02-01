Андрей Сидоренко: Для выхода в плей-офф «Динамо» не хватило реализации большинства - Советский спорт
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Хоккей01 февраля 2019 10:41Источник: ХК «Динамо» (Минск)Автор: Липкин Антон

Андрей Сидоренко: Для выхода в плей-офф «Динамо» не хватило реализации большинства

Команда из Минска потеряла теоретические шансы на выход в плей-офф.

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:3 Б) высказался о том, что команда потеряла шансы на выход в плей-офф.

– Надо продолжать играть, – приводит слова Сидоренко официальный сайт клуба. – Мы выступаем для зрителей. Профессионалы должны играть до конца.

– Чего не хватило для попадания в плей-офф?
– Команда при мне стала другой, функционально до этого были не готовы. Изменили тактику... Много проигрывали в одну шайбу. Не хватило, в частности, реализации большинства.

– Может, сейчас стоит задуматься о сборной?
– Мы и так стараемся давать шанс белорусам, ограничиваем время легионеров. Продолжим и дальше доверять своим.

Напомним, «Динамо» потерпело седьмое поражение в последних восьми матчах и занимает предпоследнее место в Западной конференции.

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