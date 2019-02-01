Игорь Уланов: Игроки «Спартака» посчитали себя академиками и профессорами

Хоккей 01 февраля 2019 11:17 Источник: ХК «Спартак» Автор: Липкин Антон

Красно-белые проиграли в овертайме в Риге.

Тренер «Спартака» Игорь Уланов прокомментировал поражение в гостях от рижского «Динамо» (1:2 OT) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Было понятно с самого начала – никто не хочет проигрывать, – приводит слова Уланова официальный сайт клуба. – Тем не менее Рига в овертайме вырвала победу.

Половина того задания, которое было показано и рассказано, выполнено не было. Допускали много ошибок, было много вальяжности с шайбой. Даже пропущенный гол в овертайме... Нападающим было сказано: нападающим никогда не поздно на возврате вернуться в оборону.

Первый бросок Юлиус (Гудачек) отбил, но соперник сыграл на добивании. И, конечно, когда у тебя четыре минуты большинства, но ты бросаешь по воротам лишь один раз – это не то нападение, которое нам нужно, которое должен показывать «Спартак».

Сегодня у нас не было агрессивности, все посчитали себя академиками, профессорами – начали искать какие-то непонятные передачи через четверку нападающих. Из этих деталей сложилось наше поражение».

Напомним, единственный гол «Спартака» забил форвард Антон Злобин.