Гиртс Анкипанс: Нам повезло в овертайме матча со «Спартаком»

Рижское «Динамо» победило дома красно-белых.
Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:1 OT) на «Арене Рига».
«Тяжелая и напряженная игра – соперник очень мастеровитый, – приводит слова Анкипанса официальный сайт красно-белых. – «Спартаку» нельзя давать много свободного льда.
Во втором периоде мы дали импульс команде-сопернику, плюс эти удаления – вторая половина этого игрового отрезка прошла под флагом «Спартака». Третий период получился равным, и нам повезло в овертайме. Спасибо парням за борьбу, за проявленное желание».
Отметим, что победную шайбу на 27-й секунде овертайма забросил швед Линус Виделль.
После этого матча «Динамо» сократило отставание от «Сочи», занимающего восьмое место в Западной конференции, до двух очков.
2 февраля «Динамо» сыграет в гостях с одноклубниками из Минска.