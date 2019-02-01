Гиртс Анкипанс: Нам повезло в овертайме матча со «Спартаком»

Хоккей 01 февраля 2019 11:35 Источник: ХК «Спартак» Автор: Липкин Антон

Рижское «Динамо» победило дома красно-белых.

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:1 OT) на «Арене Рига».

«Тяжелая и напряженная игра – соперник очень мастеровитый, – приводит слова Анкипанса официальный сайт красно-белых. – «Спартаку» нельзя давать много свободного льда.

Во втором периоде мы дали импульс команде-сопернику, плюс эти удаления – вторая половина этого игрового отрезка прошла под флагом «Спартака». Третий период получился равным, и нам повезло в овертайме. Спасибо парням за борьбу, за проявленное желание».

Отметим, что победную шайбу на 27-й секунде овертайма забросил швед Линус Виделль.

После этого матча «Динамо» сократило отставание от «Сочи», занимающего восьмое место в Западной конференции, до двух очков.

2 февраля «Динамо» сыграет в гостях с одноклубниками из Минска.