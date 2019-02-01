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Хоккей01 февраля 2019 12:28Источник: КХЛАвтор: Сметанникова Дарья

КХЛ назвала лучших игроков января

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена четырех лучших хоккеистов января.

Лучшим вратарем января признан голкипер «Локомотива» Илья Коновалов. На его счету восемь побед в девяти матчах, пять из которых он отстоял «на ноль». В январе Коновалов возглавил список лидеров регулярного чемпионата по количеству сухих матчей (10).

Лучшим защитником стал Виктор Сведберг из «Барыса». Казахстанская команда в 12 матчах января одержала семь побед. Шведский защитник набрал в них 5 (1+4) очков.

Лучшим нападающим признан форвард ЦСКА Никита Гусев. В 12 матчах армейцы одержали 11 побед. Гусев набрал в них 19 (2+17) очков.

Лучшим новичком стал нападающий рижского «Динамо» Мартиньш Дзиеркалс. В 12 матчах команды хоккеист набрал 6 (3+3) очков.

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