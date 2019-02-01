КХЛ назвала лучших игроков января

Хоккей 01 февраля 2019 12:28 Источник: КХЛ Автор: Сметанникова Дарья

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена четырех лучших хоккеистов января.

Лучшим вратарем января признан голкипер «Локомотива» Илья Коновалов. На его счету восемь побед в девяти матчах, пять из которых он отстоял «на ноль». В январе Коновалов возглавил список лидеров регулярного чемпионата по количеству сухих матчей (10).

Лучшим защитником стал Виктор Сведберг из «Барыса». Казахстанская команда в 12 матчах января одержала семь побед. Шведский защитник набрал в них 5 (1+4) очков.

Лучшим нападающим признан форвард ЦСКА Никита Гусев. В 12 матчах армейцы одержали 11 побед. Гусев набрал в них 19 (2+17) очков.

Лучшим новичком стал нападающий рижского «Динамо» Мартиньш Дзиеркалс. В 12 матчах команды хоккеист набрал 6 (3+3) очков.