Источник: К Панарину проявляют интерес несколько команд-фаворитов

Хоккей 01 февраля 2019 12:38 Источник: TSN Автор: Сметанникова Дарья

Североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн сообщил об интересе нескольких команд к российскому нападающему «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину и вратарю Сергею Бобровскому.

«К Панарину уже проявляют интерес несколько команд фаворитов нынешнего сезона. Звонят, интересуются ценой, прощупывают почву. В этом свете интересно, что будет делать генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен. «Флориду» трудно причислить к фаворитам, но она интересуется обоими россиянами из «Коламбуса». Главной целью «пантер» является Сергей Бобровский. Да, у «Флориды» не так много денег под потолком зарплат, но им необходим надежный вратарь, и к 25-му февраля, когда состоится дедлайн, все может поменяться», - сказал Лебрюн в эфире TSN.

Напомним, 1 июля 27-летний Панарин может стать неограниченно свободным агентом.

В нынешнем сезоне форвард набрал 53 (19+34) очка в 46 матчах регулярного чемпионата.