Зибанежад стал первой звездой дня в НХЛ (видео)

Хоккей 01 февраля 2019 12:59 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Швед сделал хет-трик в ворота «Нью-Джерси».

Форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад признан лучшим игроком четверга в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (4:3) 25-летний швед оформил свой второй хет-трик и сделал одну результативную передачу. Теперь на его счету 48 (20+28) очков в 50 матчах сезона.

Второй звездой назван защитник «Филадельфии» Трэвис Сэнхайм. В матче с «Бостоном» (3:2 OT) 22-летний канадец в основное время отметился результативной передачей, а овертайме принес «летчикам» шестую победу подряд.

Третьей звездой стал форвард «Виннипега» Кайл Коннор. 22-летний американец забросил победную шайбу на предпоследней минуте матча с «Коламбусом» (4:3).