Иван Проворов: В средней зоне стали действовать 1-3-1, это приносит плоды - Советский спорт
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Хоккей01 февраля 2019 13:09Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Иван Проворов: В средней зоне стали действовать 1-3-1, это приносит плоды

«Филадельфия» выиграла шесть матчей подряд.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов рассказал о том, какие изменения произошли в игре «летчиков», которые одержали шесть побед подряд.

– Мы поменяли среднюю зону, где раньше играли 1-2-2, а теперь стали действовать 1-3-1, – приводит слова Проворова официальный сайт лиги. – В связи с этим возникли перемены, и команде нужно было время, чтобы привыкнуть. Сейчас это приносит плоды.

– Последние матчи – тот уровень, на котором вам хотелось бы оставаться?
– Да. Могу здесь только повториться: когда играет вся команда, намного проще выделяться и играть в свой хоккей. Я каждый день выхожу и стараюсь помочь команде выиграть, но в последнее время намного проще набирать обороты. Надеюсь, мы продолжим в том же духе.

Напомним, в декабре новым главным тренером «Филадельфии» стал Скотт Гордон. После шести побед подряд команда сократила отставание от зоны плей-офф на Востоке до девяти очков. 2 февраля «летчики» примут «Эдмонтон».

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