Бывшая девушка Овечкина задержана в аэропорту из-за двойной аварии

Хоккей 01 февраля 2019 14:10 Источник: Телеканал «360°» Автор: Сметанникова Дарья

31-летняя модель Валерия Соколова задержана в Шереметьево. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«В результате разыскных мероприятий сотрудниками 11 батальона 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области на территории аэропорта Шереметьево задержана 31-летняя жительница Пензенской области, которая 6 декабря 2018 года на 25-м километре автодороги М9 «Балтия» совершила два дорожно-транспортных происшествия, после чего с места ДТП скрылась», - цитирует Петрову сайт телеканала «360».

По решению суда Соколова признана виновной в ДТП, и лишена на три года водительских прав.