Бывшая девушка Овечкина задержана в аэропорту из-за двойной аварии - Советский спорт
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Хоккей01 февраля 2019 14:10Источник: Телеканал «360°»Автор: Сметанникова Дарья

Бывшая девушка Овечкина задержана в аэропорту из-за двойной аварии

31-летняя модель Валерия Соколова задержана в Шереметьево. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«В результате разыскных мероприятий сотрудниками 11 батальона 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области на территории аэропорта Шереметьево задержана 31-летняя жительница Пензенской области, которая 6 декабря 2018 года на 25-м километре автодороги М9 «Балтия» совершила два дорожно-транспортных происшествия, после чего с места ДТП скрылась», - цитирует Петрову сайт телеканала «360».

По решению суда Соколова признана виновной в ДТП, и лишена на три года водительских прав.

#овечкин александр
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