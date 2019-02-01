Хоккеисты «Торпедо» обыграли «Локомотив» и прервали победную серию ярославского клуба

Хоккей 01 февраля 2019 21:38 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский "Локомотив" уступил "Торпедо" со счетом 3:2 ОТ в пользу хозяев.

В составе гостей отличились Данил Юртайкин и Максим Осипов. Три шайбы "Торпедо" в активе Эндрю Кэлофа, Владимира Галузина, который оформил дубль.

Таким образом, "Локомотив" прервал серию из семи побед, а "Торпедо" – из двух поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" – "Локомотив" – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 17 Юртайкин (Локтионов); 0:2 – 20 Осипов (Алексеев); 1:2 – 31 Кэйлоф (Баранцев); 2:2 – 41 Галузин (Жафяров); 3:2 – 64 Галузин (Аляев)