Гол Кузнецова принес «Вашингтону» победу над «Калгари»

Хоккей 02 февраля 2019 06:44 Автор: Липкин Антон

Форвард забросил победную шайбу за 57 секунд до сирены.

«Вашингтон» победил «Калгари» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Действующие обладатели Кубка Стэнли играли без своего капитана Александра Овечкина, который отбывал обязательную дисквалификацию из-за пропуска Матча всех звезд.

Победный гол за 57 секунд до финальной сирены забил форвард Евгений Кузнецов, который до этого также сделал результативную передачу. Теперь на его счету 43 (10+33) очка в 45 матчах сезона.

«Вашингтон», прервавший серию из семи поражений, набрал 62 очка и остается на третьем месте в Столичном дивизионе. «Калгари» с 71 очком продолжает лидировать в Западной конференции.

В своих следующих матчах 3 февраля «Вашингтон» примет «Бостон», а «Калгари» сыграет в гостях с «Каролиной».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Калгари» – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Голы: Дауд, 4. Яшкин, 20. Уилсон (Кузнецов), 21. Кузнецов, 60 – Баклунд, 18. Хэтэуэй, 23. Линдхольм, 53.