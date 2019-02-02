36 сэйвов Василевского помогли «Тампе-Бэй» всухую победить «Айлендерс»

Хоккей 02 февраля 2019 07:28 Автор: Липкин Антон

Голкипер «молний» в 16-й раз за карьеру в НХЛ сыграл «на ноль».

«Тампа-Бэй» выиграла у «Айлендерс» (1:0 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой матча стал голкипер «молний» Андрей Василевский. За 65 минут игрового времени он отразил 36 бросков по своим воротам, после чего не позволил соперникам реализовать ни один из трех буллитов в послематчевой серии.

Таким образом, 24-летний российский вратарь одержал 21-ю победу в сезоне и в четвертый раз в нынешнем регулярном чемпионате и в 16-й – за карьеру в НХЛ провел «сухой» матч.

«Тампа-Бэй» набрала 78 очков и продолжает уверенно лидировать во всей лиге. «Айлендерс» с 64 очками возглавляют Столичный дивизион.

В своих следующих матчах 2 февраля «Тампа-Бэй» сыграет в гостях с «Рейнджерс», а «Айлендерс» примут «Лос-Анджелес».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» – «Тампа-Бэй» – 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Хедман (ПБ).