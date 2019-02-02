«Чикаго» победил «Баффало», Кейн набрал 900-е очко в НХЛ

Хоккей 02 февраля 2019 07:48 Автор: Липкин Антон

Американец сделал дубль и две результативные передачи.

«Чикаго» нанес поражение «Баффало» (7:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой стал форвард «черных ястребов» Патрик Кейн, набравший 4 (2+2) очка, что позволило ему преодолеть отметку в 900 очков за карьеру в НХЛ.

В нынешнем сезоне на счету 30-летнего американца стало 75 (31+44) очков, и он до четырех очков сократил отставание от лучшего бомбардира Никита Кучерова (79).

В другом матче результативная передача форварда Евгения Дадонова не помогла «Флориде» в игре с «Нэшвиллом» (1:4). У 29-летнего российского нападающего теперь 41 (18+23) очко в 49 матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» – «Чикаго» – 3:7 (0:1, 1:3, 2:3)

Голы: Айкел, 39. Поминвилл, 44. Окпосо, 48 – Каджула, 19. Кейн, 20, 58. Кит, 26. Саад, 40, 60. Мерфи, 52.

«Флорида» – «Нэшвилл» – 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)

Голы: Юбердо (Дадонов), 36 – Йоси, 46. Арвидссон, 48, 59. Фиала, 55.