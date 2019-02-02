Дубль Сегина принес «Далласу» победу над «Миннесотой» - Советский спорт
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Хоккей02 февраля 2019 08:09Автор: Липкин Антон

Дубль Сегина принес «Далласу» победу над «Миннесотой»

«Звезды» поднялись на третье место в Столичном дивизионе.

«Даллас» нанес поражение «Миннесоте» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой стал форвард «звезд» Тайлер Сегин, оформивший дубль в последние десять минут третьего периода.

Благодаря этой победе «Даллас» набрал 56 очков и опередил «Миннесоту», поднявшись на третье место в Центральном дивизионе. «Дикари» опустились в зону wild card.

В еще одном матче дня «Каролина» была сильнее «Вегаса» (5:2) и до трех очков сократила отставание от зоны плей-офф в Восточной конференции.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Даллас» – «Миннесота» – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Кольяно, 24. Сегин, 53, 60 – Хант, 29.

«Каролина» – «Вегас» – 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Голы: Нидеррайтер, 12. Песке, 21. Мартинук, 39. Ахо, 44. Фолк, 60 – Теодор, 6, 38.

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