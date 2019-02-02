Евгений Кузнецов: В любом другом матче я бы сделал пас на Оши

Хоккей 02 февраля 2019 10:59 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Российский нападающий принес «столичным» победу над «Калгари».

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал свой победный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (4:3).

«Мне кажется, в любой другой игре я бы отдал пас на Оши, – приводит слова 26-летнего российского нападающего официальный сайт НХЛ. – Но я был не уверен, что передача пройдет, потому что шайба была не на крюке. А потом я уже оказался в неудобном положении для передачи. Так что решил бросать».

Напомним, Кузнецов забросил победную шайбу за 57 секунд до конца третьего периода. Перед этим он поучаствовал в голе Тома Уилсона.

Теперь на его счету 43 (10+33) очка в 45 матчах сезона.