Андрей Василевский: «Айлендерс» ничего не создали в первые 10-15 минут

Хоккей 02 февраля 2019 11:07 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Российский вратарь сыграл «на ноль» с «островитянами».

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (1:0 Б).

«Мы здорово играли в обороне, – приводит слова 24-летнего российского форварда официальный сайт лиги. – Соперник особо ничего не создал в первые 10-15 минут. Это сильно помогло».

Напомним, в матче с «Айлендерс» Василевский отразил 36 бросков соперника за 65 минут игрового времени, после чего не позволил себя переиграть в трех буллитах в послематчевой серии.

Василевский одержал 21-ю победу в сезоне, сыграл «на ноль» в четвертый раз в нынешнем регулярном чемпионате и в 16-й – за карьеру в НХЛ.