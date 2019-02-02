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Хоккей02 февраля 2019 13:44Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Джон Купер: Василевский был скалой в воротах

«Тампа-Бэй» всухую победила «Айлендерс».

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер прокомментировал победу над «Айлендерс» (1:0 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ и отметил игру голкипера Андрея Василевского.

«Прежде всего, на матче была отличная атмосфера, – приводит слова Купера официальный сайт НХЛ. – Играть на этой арене было действительно здорово, что сделало матч еще лучше.

Это была игра двух отличных хоккейных команд. Такие матчи своего рода лакмусовая бумажка. Думаю, и для соперника тоже.

Мы помнили, что произошло в прошлом матче с ними (поражение – 1:5), так что ждали от команды, что она проявит больше усилий. Однозначно так и произошло.

Василевский? Он сегодня был скалой в воротах».

Напомним, 24-летний российский вратарь отразил все 36 бросков «островитян» в основное время и овертайме, после чего не позволил сопернику реализовать ни один из трех послематчевых буллитов.

Василевский одержал 21-ю победу в сезоне. В четвертый раз в нынешнем регулярном чемпионате и в 16-й – за карьеру в НХЛ он сыграл «на ноль».

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