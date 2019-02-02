«Сибирь» с минимальным счетом обыграла СКА

Хоккей 02 февраля 2019 15:54 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Сибири» переиграли СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.

В составе новосибирского клуба заброшенной шайбой отметился Шейн Принс (5-я минута).

Отметим, что голкипер «Сибири» Алексей Красиков отразил 36 бросков и записал на свой счет третий «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой победы «Сибирь», набрав 51 очко, занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА, имея в активе 91 балл, занимает первую строчку на «Западе».

В следующем матче «Сибирь» на своем льду примет «Куньлунь», а СКА на выезде сыграет с «Авангардом».