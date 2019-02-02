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Хоккей02 февраля 2019 15:54Источник: «Советский спорт»

«Сибирь» с минимальным счетом обыграла СКА

Хоккеисты «Сибири» переиграли СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.

В составе новосибирского клуба заброшенной шайбой отметился Шейн Принс (5-я минута).

Отметим, что голкипер «Сибири» Алексей Красиков отразил 36 бросков и записал на свой счет третий «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой победы «Сибирь», набрав 51 очко, занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА, имея в активе 91 балл, занимает первую строчку на «Западе».

В следующем матче «Сибирь» на своем льду примет «Куньлунь», а СКА на выезде сыграет с «Авангардом».

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