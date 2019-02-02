«Барыс» забросил восемь шайб в ворота «Йокерита» - Советский спорт
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Хоккей02 февраля 2019 16:22Источник: «Советский спорт»

«Барыс» забросил восемь шайб в ворота «Йокерита»

Хоккеисты «Барыса» разгромили «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 8:2.

В составе казахской команды заброшенными шайбами отметились Алихан Асетов (11-я минута), Брэндон Боченски (22), Андре Петерссон (44, 43), Роман Старченко (42), Никита Михайлис (45), Егор Петухов (47) и Мэттью Фрэттин (51). У финского клуба отличились Сакари Маннинен (8) и Петер Регин (36) .

После этой победы «Барыс», набрав 77 очков, поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Йокерит», имея в активе 74 балла, располагается на четвертом месте на «Западе.

В следующем матче «Барыс» в гостях встретится «Салаватом Юлаевым», а «Йокерит» на выезде сыграет против «Трактора».

#кхл#хк барыс#хк йокерит
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