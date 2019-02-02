«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Амуром» - Советский спорт
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Хоккей02 февраля 2019 16:45Источник: «Советский спорт»

«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Амуром»

Хоккеисты «Салавата Юлаева» переиграли «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе уфимской команды заброшенными шайбами отметились Владимир Жарков (17-я минута), Дмитрий Кугрышев (46) и Александр Кадейкин (52). У хабаровского клуба отличился Данил Файзуллин (2).

После этой победы «Салават Юлаев», набрав 68 очков, расположился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур», имея в активе 39 баллов, занимает 12-е место на «Востоке».

В следующем туре «Салават Юлаев» на своем льду сыграет против «Барыса», а «Амур на выезде встретится с «Северсталью».

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