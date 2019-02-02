«Металлург» уступил «Трактору», потерпев третье поражение подряд

Хоккей 02 февраля 2019 17:30 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Трактора» обыграли «Металлург» в домашнем регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе челябинской команды заброшенными шайбами отметились Александр Бергстрем (6-я минута), Виталий Кравцов (19) и Александр Шаров (36). У магнитогорского клуба отличился Сергей Мозякин (28).

После этой победы «Трактор», набрав 55 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург», имея в активе 74 балла, располагается на четвертом месте.

В следующем матче «Трактор» на своем льду сыграет против «Йокерита», а «Металлург» в гостях встретится с «Автомобилистом».