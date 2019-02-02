«Автомобилист» в серии буллитов обыграл «Витязь»

Хоккеисты «Автомобилиста» в серии буллитов переиграли «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.
В основное время матча в составе екатеринбургской команды заброшенной шайбой отметился Найджел Доус (11-я минута), у подмосковного клуба отличился Александр Евсеенков (34).
В серии буллитов победный бросок на свой счет записал Доус.
После этой игры «Автомобилист», набрав 87 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь», имея в активе 60 баллов, занимает седьмую строчку на «Западе».
В следующем матче «Автомобилист» дома сыграет против «Металлурга», а «Витязь» на своем льду встретится с «Адмиралом».