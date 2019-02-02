«Автомобилист» в серии буллитов обыграл «Витязь» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей02 февраля 2019 17:40Источник: «Советский спорт»

«Автомобилист» в серии буллитов обыграл «Витязь»

Хоккеисты «Автомобилиста» в серии буллитов переиграли «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В основное время матча в составе екатеринбургской команды заброшенной шайбой отметился Найджел Доус (11-я минута), у подмосковного клуба отличился Александр Евсеенков (34).

В серии буллитов победный бросок на свой счет записал Доус.

После этой игры «Автомобилист», набрав 87 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь», имея в активе 60 баллов, занимает седьмую строчку на «Западе».

В следующем матче «Автомобилист» дома сыграет против «Металлурга», а «Витязь» на своем льду встретится с «Адмиралом».

#кхл#хк автомобилист#хк витязь
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта