«Автомобилист» в серии буллитов обыграл «Витязь»

Хоккей 02 февраля 2019 17:40 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Автомобилиста» в серии буллитов переиграли «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В основное время матча в составе екатеринбургской команды заброшенной шайбой отметился Найджел Доус (11-я минута), у подмосковного клуба отличился Александр Евсеенков (34).

В серии буллитов победный бросок на свой счет записал Доус.

После этой игры «Автомобилист», набрав 87 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь», имея в активе 60 баллов, занимает седьмую строчку на «Западе».

В следующем матче «Автомобилист» дома сыграет против «Металлурга», а «Витязь» на своем льду встретится с «Адмиралом».