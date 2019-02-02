Илья Воробьев: «Сибирь» показала нам, как надо выигрывать

Хоккей 02 февраля 2019 19:01 Источник: ХК «Сибирь»

Главный тренер СКА Илья Воробьев подвел итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (0:1).

- Знали, что «Сибирь» цепляется за плей-офф. Первый гол привезли сами себе, а потом тщетно старались, но команда соперника сегодня показала нам, как надо выигрывать.

Почему Шестеркин не попадает в заявку? У него микротравма. Прогнозы? У докторов. У Рундблада тоже травма. Насколько серьезная? Его сейчас нет с нами.

Что касается Дацюка, то он не играл, потому что много отыграл в двух последних встречах. Будет играть следующею игру, - приводит слова Воробьева пресс-служба новосибирской команды.