Александр Андриевский: В матче со СКА завоевали сегодня два очень важных очка - Советский спорт
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Хоккей02 февраля 2019 19:05Источник: ХК «Сибирь»

Александр Андриевский: В матче со СКА завоевали сегодня два очень важных очка

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:0).

- Я считаю, что мы хорошо провели два периода. В третьем периоде была уже задача сохранить преимущество, удаления пошли, пришлось очень тяжело. Практически весь период отыграли в своей зоне. Но ребята справились с этой нагрузкой и завоевали сегодня два очень нужных и важных очка. Хотел бы отметить потрясающую атмосферу на арене. Когда стадион битком, то и играть приятнее, - приводит слова Андриевского пресс-служба новосибирской команды.

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