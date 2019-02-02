КХЛ разъяснила отмененный гол СКА в матче с «Сибирью» (видео)

Хоккей 02 февраля 2019 19:17 Источник: КХЛ

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил отмененную шайбу СКА в выездном матче регулярного чемпионата с «Сибирью» (0:1).

На 56-й минуте игры «Сибирь» (Новосибирск) – СКА (Санкт-Петербург) защитник СКА Владислав Гавриков направил шайбу в ворота «Сибири». Тренерский штаб новосибирского клуба взял запрос на определение помехи вратарю

«После видеопросмотра было определено: игрок команды СКА Наиль Якупов (№65) создавал помеху голкиперу клюшкой. Согласно п.1 Правила 150 и п.1 Правила 186 взятие ворот было отменено», - говорится в официальном сообщении лиги.