«Адмирал» в Москве забросил три безответные шайбы в ворота «Динамо»

Хоккей 02 февраля 2019 19:22 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на домашнем льду проиграло владивостокскому «Адмиралу» со счетом 0:3.

У победителей встречи голами отметились Александр Стрельцов (29-я минута), Сергей Коньков (33) и Иван Мищенко (48).

«Адмирал» одержал третью победу в последних пяти играх и с 39 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, а «Динамо», прервавшее серию из трех побед, расположилось на пятой строчке на Западе, имея в активе 65 очков.

В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 11 февраля сыграют со «Спартаком», а команда Сергея Светлова 4 февраля на выезде встретится с «Витязем».