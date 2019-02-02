«Ак Барс» прервал серию поражений, обыграв на выезде «Спартак» - Советский спорт
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Хоккей02 февраля 2019 20:03Источник: «Советский спорт»

«Ак Барс» прервал серию поражений, обыграв на выезде «Спартак»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» на домашнем льду уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 3:5.

У победителей встречи голами отметились Пол Постма (16-я минута), Артем Лукоянов (22), Станислав Галиев (41), Иржи Секач (46) и Андрей Педан (59, ПВ) , а у хозяев льда шайбы забросили Александр Хохлачев (53) и Каспарс Даугавиньш (57) и Анатолий Ницонцев (57).

«Ак Барс» прервал серию из трех поражений и с 75 очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Спартак», потерпевший третье поражение кряду, расположился на шестой строчке на Западе, имея в активе 62 очка.

В следующем матче казанцы 5 февраля примут «Торпедо», а красно-белые в тот же день встретятся с «Сочи».

#кхл#хк спартак#хк ак барс
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