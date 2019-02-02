Зинэтула Билялетдинов: Два с половиной периода со «Спартаком» мы играли аккуратно и строго - Советский спорт
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Хоккей02 февраля 2019 21:21Источник: ХК «Ак Барс»

Зинэтула Билялетдинов: Два с половиной периода со «Спартаком» мы играли аккуратно и строго

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (5:3).

– Мы серьезно готовились к этой игре и 2,5 периода играли достаточно аккуратно, строго. Предпосылок никаких не было, но затем мы допустили ошибки, наверное, концентрация какая-то ушла после счета 4:0, и пропустили ненужные шайбы. Поэтому будем поправлять свою игру и будем готовиться к следующему матчу, - приводит слова специалиста пресс-служба «Ак Барса».

Добавим, что в следующем матче казанцы на своем льду сыграют против «Торпедо».

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