Игорь Уланов: Мы сделали две ошибки – «Ак Барс» ими воспользовался

Хоккей 02 февраля 2019 21:24 Источник: ХК «Спартак»

Тренер «Спартака» Игорь Уланов подвел итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:5).

- Судя по статистике, по совершенным и заблокированным броскам, если не смотреть на счет, можно решить, что игра была равной. Мы сделали две ошибки - «Ак Барс» ими воспользовался. В третьем периоде мы полетели вперед - хотели забить, но пропустили третий гол, а затем в меньшинстве.

Тем не менее ребята не упали духом, и последние шесть минут были довольно интересными как дня нас, тренеров «Спартака», так и для болельщиков. Воспряли духом, почувствовали, что есть шанс зацепиться, и в принципе он был - удаление, игра в формате 6 на 4. Игра складывается из ошибок: кто меньше их допускает, кто их реализует, тот и выигрывает. Так сегодня и получилось, – приводит слова специалиста пресс-служба «Спартака».

Добавим, что в следующем матче «Спартак» на своем льду сыграет против «Сочи».