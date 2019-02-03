Игорь Никитин: Идет подготовка к плей-офф, на другое мы не обращаем внимание

Хоккей 03 февраля 2019 01:47 Источник: ХК «Северсталь»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин – о победе над «Северсталью» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Сыграли хороший матч. Все двигались с желанием, играли в хоккей, возвращались в оборону. Моменты, которые создавала «Северсталь», подчищали. Мы знали, что команда соперника на ходу, играет в активный хоккей. Под это ребята и готовились. Все приняли информацию правильно и готовы были к матчу. Мы довольны победой, двигаемся дальше.

– Победа в регулярном чемпионате для вас имеет какую-то особенную мотивацию?

– У меня каждый раз об этом спрашивают, я не знаю уже, что отвечать. У нас идет подготовка к плей-офф, на другое мы не обращаем внимание.