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Хоккей03 февраля 2019 01:50Источник: ХК «Северсталь»

Андрей Разин: Ожидания от команды были немножко другие

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин – о поражении от ЦСКА (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Поздравляю ЦСКА с победой. У нас был хороший настрой. Надеялись, что на нас все-таки соперник настроится по-другому. Эта игра как лакмусовая бумажка. На таких поединках молодежь учится, прогрессирует. Я сегодня доволен Грачевым, Федоровым. Если Грачев уже дебютировал в КХЛ, то для Федорова это первая игра в лиге. Он молодец, не стушевался.

А так ожидания от команды были немножко другие. Жалко, что сегодня пришел полный дворец, а мы не смогли порадовать их даже одним голом. Спасибо болельщикам за поддержку.

– Сегодня «Северсталь» лишилась теоретических шансов на попадание в плей-офф, какая мотивация у игроков будет в оставшихся играх?
– Как можно выше подняться в турнирной таблице. Будем стараться выиграть каждый матч. Чтобы команда осталась в КХЛ и показывала красивый хоккей.

#кхл#хк цска#хк северсталь#разин андрей
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