«Коламбус» проиграл «Сент-Луису», Тарасенко набрал 3 очка

Хоккей 03 февраля 2019 06:51 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Хоккеисты "Коламбуса" проиграли "Сент-Луису" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4).

Российский форвард гостей Владимир Тарасенко стал главным героем встречи. Он набрал 3 очка (2 голевых паса и 1 гол). Таким образом, игрок набрал 35 (18+17) очков в 49 матчах текущей "регулярки".

Еще один хоккеист из России – нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин отдал два голевых паса, а его партнер по команде – голкипер Сергей Бобровский на лед не выходил.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» – «Сент-Луис» – 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)

Голы: О’Райлли (Пьетранджело, Тарасенко), 08:28 – 0:1; Гуннарссон (Шенн, Тарасенко), 19:15 – 0:2; Бьеркстранд (Панарин), 46:15 – 1:2; Тарасенко (О’Райлли, Шенн), 46:49 – 1:3; Дюбуа (Панарин, Аткинсон), 57:23 – 2:3; Сундквист (Шенн), 59:30 — 2:4.