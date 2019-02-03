«Тампа» победила в гостях «Рейнджерс», Кучеров отдал голевой пас

Хоккей 03 февраля 2019 07:07 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Поединок прошел на "Мэдисон Сквер Гарден".

«Тампа-Бэй» обыграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:0) в пользу гостей.

В составе победителей отличились Янни Гурд, Эрик Чернак и Стивен Стэмкос. У «Рейнджерс» – Матс Цуккарелло и Кевин Хейз.

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров провел на льду 19 минут, и за это время нанёс один бросок в створ ворот, а также совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «+1».

Его партнеры по команде Андрей Василевский и Александр Георгиев провели игру в запасе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Тампа-Бэй» – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Гурд (Макдона, Жозеф), 6:51 – 0:1; Чернак (Кэллахэн, Пакетт), 24:41 – 0:2; Стэмкос (Хедман, Кучеров), 28:33 – 0:3; Цуккарелло (Зибанежад, Крайдер), 36:17 – 1:3; Хэйс (Зибанежад, Лундквист), 46:49 – 2:3.