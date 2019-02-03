«Виннипег» разгромил ​«Анахайм», Куликов отметился передачей

Хоккей 03 февраля 2019 08:05 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на домашней арене "Джетс".

Хоккеисты "Виннипега" одержали победу над "Анахаймом" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок завершился со счетом 9:3.

Лучшим игроком матча стал нападающий Джек Рослович, набравший 4 очка.

Отметим, что российский защитник "Джетс" Дмитрий Куликов отличился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» – «Анахайм» – 9:3 (6:0, 2:2, 1:1)

Голы: Копп (Эпплтон), 2:07 – 1:0; Рословик (Трауба, Хеллебайк), 5:26 – 2:0; Уилер (Коннор, Моррисси), 12:04 – 3:0; Литтл (Куликов), 15:18 – 4:0; Рословик (Перро, Лайне), 16:33 – 5:0; Лемье (Копп), 17:41 – 6:0; Ритчи (Фаулер), 21:32 – 6:1; Спронг (Ритчи, Хольцер), 33:54 – 6:2; Майерс (Эпплтон, Чиаро), 34:42 – 7:2; Рословик (Литтл, Трауба), 39:39 – 8:2; Литтл (Чиаро, Рословик), 40:54 – 9:2; Шор (Сильверберг, Дель Зотто), 52:17 – 9:3.