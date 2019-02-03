«Ванкувер» разгромил «Колорадо», Голдобин забросил шайбу

Хоккей 03 февраля 2019 09:06 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на домашней арене "Эвеланш".

Хоккеисты "Ванкувера" одержали победу над "Колорадо" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1).

Отметим, что в составе "Кэнакс" отличился российский форвард Николай Голдобин.

Также голевую передачу отдал защитник "Колорадо" Никита Задоров. Его партнер по команде – голкипер Семен Варламов отразил 21 бросок из 26.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» – «Ванкувер» – 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Голы: Виртанен (Руссель, Саттер), 1:32 – 0:1; Бозер (Петтерссон), 6:04 – 0:2; Руссель (Хорват, Виртанен), 27:30 – 0:3; Колверт (Задоров, Нието), 31:18 – 1:3; Мотт (Стэчер), 35:17 – 1:4; Голдобин (Лейво, Хаттон), 53:59 – 1:5.