Остон Мэттьюз: Хотим быть великой командой, которой будет гордиться город

Хоккей 03 февраля 2019 13:00 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюз хочет, чтобы в «Мэйпл Лифс» сохранился нынешний костяк команды.

- Думаю, что надо сделать так, чтобы (генеральный менеджер «Торонто») Кайл (Дубас) и руководство клуба решили этот вопрос с моим агентом, нашли подходящий вариант. Все знают, что есть потолок зарплат. Так что все заключается в том, чтобы найти решение, которое устроит обе стороны и поможет нам договориться. Я доверяю им решение этого вопроса, а сам буду играть в хоккей. Когда что-то решится, значит так тому и быть. Будем двигаться дальше.

В нашей команде много выдающихся хоккеистов, много молодежи, отличный костяк. Мы хотим быть великой командой, которой будет гордиться весь город, и достичь главной цели, о которой мы так долго мечтали. Так что для нас очень важно сохранить костяк, - цитирует Мэттьюза официальный сайт НХЛ.

Добавим, что первый номер драфта НХЛ 2016 года, может получить статус ограниченно свободного агента 1 июля этого года. Этот сезон третий для Мэттьюза в НХЛ, и сейчас он занимает четвертое место в команде по набранным очкам - 46 (23+23).