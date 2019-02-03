«Калгари» вызвал Валиева из фарм-клуба - Советский спорт
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Хоккей03 февраля 2019 15:45Источник: ХК «Калгари Флэймз»Автор: Липкин Антон

«Калгари» вызвал Валиева из фарм-клуба

Защитник набрал 12 очков в 36 матчах.

«Калгари» вызвал защитника Рината Валиева из фарм-клуба «Стоктон Хит», сообщает официальный сайт «огоньков».

В нынешнем сезоне 23-летний российский игрок обороны провел 36 матчей в регулярном чемпионате АХЛ и набрал 12 (1+11) очков при показателе полезности «+3» и 26 минутах штрафа.

Напомним, «Калгари» приобрел права на Валиева у «Монреаля» в октябре прошлого года.

Ранее воспитанник «Ак Барса» выступал также в системе «Торонто». В НХЛ на его счету 12 матчей, в которых он не набрал ни одного очка и заработал две минуты штрафа. При этом за «Калгари» он еще не играл.

Дебют Валиева в составе «огоньков» может состояться в воскресенье в матче регулярного чемпионата с «Каролиной».

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