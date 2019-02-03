«Локомотив» упустил преимущество в три шайбы, но победил в Сочи

Хоккей 03 февраля 2019 19:22

В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» на выезде обыграл «Сочи» со счетом 4:3.

У победителей встречи голами отметились Михаил Беляев (25-я минута), Данил Юртайкин (27), Андрей Локтионов (45) и Рушан Рафиков (57), а у хозяев льда шайбы забросили Мартин Бакош (46), Егор Рыков (49) и Эрик О’Делл (53).

«Локомотив» одержал четыре победы в последних пяти играх и с 80 очками занимает третье место в Западной конференции, а «Сочи» в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 56 очков.

В следующем матче железнодорожники 11 февраля в Минске сыграют с местным «Динамо», а «леопарды» 5 февраля на выезде сыграют со «Спартаком».