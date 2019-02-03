«Нефтехимик» на выезде в овертайме обыграл «Торпедо» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей03 февраля 2019 19:31Источник: «Советский спорт»

«Нефтехимик» на выезде в овертайме обыграл «Торпедо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» на выезде в овертайме обыграл нижегородское «Торпедо» – 3:2.

У победителей встречи голами отметились Павел Порядин (36-я минута) Йоонас Няттинен (48) и Марат Хайруллин (60), забивший на 32-й секунде овертайма, а у гостей шайбы забросили Михаил Орлов (32) и Энди Мили (59).

«Нефтехимик» одержал третью победу в последних пяти играх и с 48 очками занимает десятое место в Восточной конференции, а «Торпедо» в ней же расположилось на седьмой строчке, имея в активе 58 очков.

В следующем матче подопечные Вячеслава Буцаева 11 февраля на выезде сыграют с «Трактором», а нижегородцы 5 февраля примут «Торпедо».

#кхл#хк нефтехимик#хк торпедо нижний новгород
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта