«Вашингтон» на домашнем льду проиграл «Бостону» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей03 февраля 2019 23:20Источник: «Советский спорт»

«Вашингтон» на домашнем льду проиграл «Бостону»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на домашнем льду проиграл «Бостону» со счетом 0:1

У победителей встречи единственную шайбу на 30-й минуте забросил Давид Крейчи.

Российские хоккеисты хозяев льда Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов провели на льду 24, 19 и 22 минуты соответственно, но результативными действиями не отметились.

«Вашингтон» потерпел четвертое поражение в последних пяти играх и с 62 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Бостон», прервавший серию из трех поражений, также на Востоке расположился на пятой строчке, имея в активе 63 очка.

В следующем матче «Кэпиталз» 6 февраля примут «Ванкувер», а «Брюинз» в тот же день встретятся с «Айлендерс».

#нхл#хк вашингтон кэпиталз#хк бостон брюинз#овечкин александр#кузнецов евгений#орлов дмитрий
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта