Хоккей 03 февраля 2019 23:20 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на домашнем льду проиграл «Бостону» со счетом 0:1

У победителей встречи единственную шайбу на 30-й минуте забросил Давид Крейчи.

Российские хоккеисты хозяев льда Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов провели на льду 24, 19 и 22 минуты соответственно, но результативными действиями не отметились.

«Вашингтон» потерпел четвертое поражение в последних пяти играх и с 62 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Бостон», прервавший серию из трех поражений, также на Востоке расположился на пятой строчке, имея в активе 63 очка.

В следующем матче «Кэпиталз» 6 февраля примут «Ванкувер», а «Брюинз» в тот же день встретятся с «Айлендерс».