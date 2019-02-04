Эрик О’Делл: Стараюсь забрасывать и помогать команде выигрывать

Хоккей 04 февраля 2019 00:14 Источник: ФК «Сочи»

Нападающий «Сочи» Эрик О’Делл – о поражении от «Локомотива» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Выдался тяжелый матч. Осталось всего несколько домашних игр, и у нас была хорошая возможность выигрывать дома.

После пропущенных шайб мы смогли вернуться в игру – третий период складывался для нас лучшим образом, мы неплохо играли. В паре смен мы уступили свои позиции, а соперник забросил одну шайбу и переиграл нас.

20-й гол в сезоне? Если честно, я не думаю об этом. Я стараюсь забрасывать в каждой игре. Забрасывать и помогать команде выигрывать. Конечно, приятно забивать голы, и я надеюсь, что смогу забить еще больше, – приводит слова О’Делл официальный сайт «Сочи».