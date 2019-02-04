Гол Друэна принес «Монреалю» победу над «Эдмонтоном»

Хоккей 04 февраля 2019 07:09 Автор: Липкин Антон

«Нефтяники» потерпели пятое поражение подряд.

«Монреаль» выиграл у «Эдмонтона» (4:3 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан форвард «Канадиенс» Макс Доми. На счету 23-летнего канадца гол и результативная передача. А решающую шайбу в овертайме забросил нападающий Джонатан Друэн. В составе «нефтяников» дубль сделал немец Леон Драйзайтль.

«Монреаль» набрал 64 очка и поднялся на третье место в Атлантическом дивизионе, опередив «Бостон». «Эдмонтон», потерпевший пятое поражение подряд, отстает от зоны плей-офф Западной конференции на три очка.

В своих следующих матчах 5 февраля «Монреаль» примет «Анахайм», а «Эдмонтон» сыграет дома с «Чикаго».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» – «Эдмонтон» – 4:3 OT (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Уэбер, 3. Доми, 22. Котканиеми, 54. Друэн, 61 – Драйзайтль, 10, 35 Макдэвид, 29.