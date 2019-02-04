«Калгари» победил в гостях «Каролину»

Хоккей 04 февраля 2019 07:30 Автор: Липкин Антон

«Огоньки» продолжают лидировать в Западной конференции.

«Калгари» нанес поражение «Каролине» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой назван голкипер «огоньков» Давид Риттих, отразивший 34 из 37 бросков игроков «ураганов».

Защитник «Калгари» Ринат Валиев, накануне вызванный из фарм-клуба, остался в запасе. Форвард «Каролины» Андрей Свечников провел на льду 14 минут 59 секунд и завершил игру с показателем полезности «–2».

«Калгари» набрал 73 очка и продолжает лидировать в Западной конференции, опережая на три очка «Виннипег». «Каролина» на три очка отстает от зоны плей-офф на Востоке.

В своих следующих матчах 5 февраля «Каролина» сыграет в гостях с «Питтсбургом», а 7 февраля «Калгари» примет «Сан-Хосе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина – «Калгари» – 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Голы: Терявяйнен, 5. Хэмилтон, 39. Ахо, 60 – Линдхольм, 8. Райан, 28. Хэтэуэй, 33. Хэнифин, 54.