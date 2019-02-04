«Калгари» победил в гостях «Каролину» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей04 февраля 2019 07:30Автор: Липкин Антон

«Калгари» победил в гостях «Каролину»

«Огоньки» продолжают лидировать в Западной конференции.

«Калгари» нанес поражение «Каролине» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой назван голкипер «огоньков» Давид Риттих, отразивший 34 из 37 бросков игроков «ураганов».

Защитник «Калгари» Ринат Валиев, накануне вызванный из фарм-клуба, остался в запасе. Форвард «Каролины» Андрей Свечников провел на льду 14 минут 59 секунд и завершил игру с показателем полезности «–2».

«Калгари» набрал 73 очка и продолжает лидировать в Западной конференции, опережая на три очка «Виннипег». «Каролина» на три очка отстает от зоны плей-офф на Востоке.

В своих следующих матчах 5 февраля «Каролина» сыграет в гостях с «Питтсбургом», а 7 февраля «Калгари» примет «Сан-Хосе».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Каролина – «Калгари» – 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)
Голы: Терявяйнен, 5. Хэмилтон, 39. Ахо, 60 – Линдхольм, 8. Райан, 28. Хэтэуэй, 33. Хэнифин, 54.

#нхл#хк каролина харрикейнз#хк калгари флэймз#валиев ринат#свечников андрей
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта