Моуринью приехал в Балашиху на матч «Авангард» – СКА (фото, видео)

Хоккей 04 февраля 2019 12:46 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

Португалец в понедельник посмотрит хоккей.

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью приехал в Балашиху, где вечером в понедельник станет гостем матча регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» – СКА.

Начальник управления по связям с общественностью «Авангарда» Олег Малицкий разместил в инстаграме видео, на котором 56-летний португалец расписывается на карточках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram А кто это у нас в гостях? Публикация от Oleg Malitsky (@double_minor) 4 Фев 2019 в 12:18 PST

Напомним, ранее стало известно, что Моуринью произведет символическое стартовое вбрасывание.

Моуринью, который в декабре был уволен из «Манчестер Юнайтед», раньше также работал в «Порту», «Челси», «Интере» и «Реале».

Матч «Авангард» – СКА пройдет 4 февраля на «Арене Балашиха». Начало – 19:30 (мск).