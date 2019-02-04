Моуринью приехал в Балашиху на матч «Авангард» – СКА (фото, видео)

Португалец в понедельник посмотрит хоккей.
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью приехал в Балашиху, где вечером в понедельник станет гостем матча регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» – СКА.
Начальник управления по связям с общественностью «Авангарда» Олег Малицкий разместил в инстаграме видео, на котором 56-летний португалец расписывается на карточках.
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Публикация от Oleg Malitsky (@double_minor)
Напомним, ранее стало известно, что Моуринью произведет символическое стартовое вбрасывание.
Моуринью, который в декабре был уволен из «Манчестер Юнайтед», раньше также работал в «Порту», «Челси», «Интере» и «Реале».
Матч «Авангард» – СКА пройдет 4 февраля на «Арене Балашиха». Начало – 19:30 (мск).