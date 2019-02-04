Туукка Раск: Как я рад, что Ови не заработал недостающее очко против меня - Советский спорт
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Хоккей04 февраля 2019 13:17Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Туукка Раск: Как я рад, что Ови не заработал недостающее очко против меня

«Бостон» всухую обыграл «Вашингтон».

Голкипер «Бостона» Туукка Раск после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (1:0) высказался о том, что не позволил капитану «столичных» Александру Овечкину выйти на единоличное первое место среди российских бомбардиров в истории лиги.

«О, как я рад, что Ови не заработал недостающее очко против меня! – приводит слова 31-летнего финна официальный сайт НХЛ. – Я не знал, что ему не хватает всего одного очка. И очень хорошо, что не знал! Если бы знал, это сидело бы в моей голове. И отлично, что больше мы с ними в этом сезоне не встретимся.

Совершенно не хочу стать тем вратарем, против которого он станет лучшим российским бомбардиром в истории».

Напомним, 23 января в матче с «Торонто» 33-летний Овечкин набрал 1179-е очко и сравнялся с Сергеем Федоровым, с которым делит первое место среди российских бомбардиров в истории НХЛ.

В матче с «Вашингтоном» Раск отразил все 23 броска, в том числе три – от Овечкина.

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