Александр Овечкин: У «Вашингтона» было полно шансов в концовке - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей04 февраля 2019 13:36Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Александр Овечкин: У «Вашингтона» было полно шансов в концовке

«Столичные» не смогли забить «Бостону».

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Бостона» (0:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Разумеется, их вратарь (Туукка Раск) сыграл здорово, – приводит слова 33-летнего капитана «столичных» официальный сайт лиги. – У нас было полно шансов в концовке, да и в первом периоде, но мы так и не смогли забить».

Напомним, «Вашингтон» потерпел восьмое поражение в девяти матчах. Причем в последней победной игре с «Калгари» (4:3) Овечкин не принимал участие, так как отбывал обязательную дисквалификацию из-за пропуска Матча всех звезд НХЛ.

«Вашингтон» остается на третьем месте в Столичном дивизионе и в следующем матче 5 февраля сыграет дома с «Ванкувером».

#нхл#хк вашингтон кэпиталз#хк бостон брюинз#овечкин александр#раск туукка
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта