Александр Овечкин: У «Вашингтона» было полно шансов в концовке

Хоккей 04 февраля 2019 13:36 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

«Столичные» не смогли забить «Бостону».

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Бостона» (0:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Разумеется, их вратарь (Туукка Раск) сыграл здорово, – приводит слова 33-летнего капитана «столичных» официальный сайт лиги. – У нас было полно шансов в концовке, да и в первом периоде, но мы так и не смогли забить».

Напомним, «Вашингтон» потерпел восьмое поражение в девяти матчах. Причем в последней победной игре с «Калгари» (4:3) Овечкин не принимал участие, так как отбывал обязательную дисквалификацию из-за пропуска Матча всех звезд НХЛ.

«Вашингтон» остается на третьем месте в Столичном дивизионе и в следующем матче 5 февраля сыграет дома с «Ванкувером».