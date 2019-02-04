Максим Сушинский: Спокойно отнесся к приезду Моуринью, мне больше интересен Хартли

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал приезд португальского специалиста Жозе Моуринью в Балашиху.
- Этот вопрос больше к нашим пиарщикам. Сегодня виделся с ним. Честно говоря, у меня никакого впечатления. Меня больше заботит своя игра, чем Моуринью. Спокойно отнесся. Мне больше интересен Боб Хартли (канадский главный тренер «Авангарда», - передает слова Сушинского телеканал «360».
Ранее стало известно, что Моуринью посетит матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и СКА.